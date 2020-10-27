Александр Лукашенко об акциях протестов: студентов отчислить, преподавателей - уволить

Лукашенко говорил, а чиновники внимательно записывали все на бумажку. Фото: БелТА.

27 октября идет совещание по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания. Напомним, Всебелорусское народное собрание по изменениям в Конституцию должно пройти в Беларуси в шестой раз, последнее состоялось в 2016 году. Ранее анонсировалось, что оно должно пройти в конце 2020 года. Сегодня на совещании присутствуют 8 чиновников и Александр Лукашенко. Мы собрали все цитаты Александра Лукашенко (ни одной цитаты других присутствующих на совещании чиновников не появилось), которые выложили телеграм-канал «Пул первого» и газета «Звязда»

Об акциях протестов: студентов отчислить, преподавателей - уволить

«В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь): никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться», - пишет газета "Звязда" со ссылкой на Лукашенко.

По его мнению, если единицы рабочих не хотят работать - то и не надо.

«Студенты, пришли учиться? Учитесь. Кто хочет, пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированную акцию, он лишается права быть студентом. Отправьте их, как я и говорил, кого в армию, а кого на улицу - пусть ходят по улицам. Но они должны быть отчислены из вуза», - добавил Лукашенко.

Такую же схему он предложил и в отношении преподавателей, «которые гадко ведут себя в вузах», хотя таких тоже «единицы».

О террористических угрозах и «протестунах, которые болтаются у Кухарева"

«Протестуны эти болтаются по улицам. В основном у Кухарева (мэра Минска. - Ред.) в Минске. Но, тем не менее, мы констатировали факт, что эта масса, которая осталась, радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи», - сказал он.

По его словам, ранее он приказал работать аккуратно, пока протестующие не перешли красную черту. Но в последние несколько дней, по мнению Лукашенко, страна столкнулась с актами терроризма - блокировкой автоматики на железнодорожных путях.

«Как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, как говорят специалисты, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», - считает он.

«Сегодня уже доложили, что перерезали несколько светофоров в Минске. Ломают, крошат то, что создавалось годами. А, самое главное - люди устали это все терпеть», - сказал Лукашенко (цитата из телеграм-канала «Пул первого»).

По его мнению, «когда переступается красная линия - власть должна реагировать». Лукашенко также сообщил, что организаторы протестов в Беларуси по методичке цветных революций уже прошли 7 - 8 этапов.

«Следующий этап - радикализация. Она происходит», - заявил Лукашенко и призвал родителей «убрать детей с улиц, чтобы потом не было больно» (цитата из телеграм-канала «Пул первого»).