Акула откусила руку украинскому мальчику в Шарм-эль-Шейхе

Это не первое нападение акулы на туристов в Египте. Фото: pixabay.com.

Украинка со своим 12-летним сыном 25 октября плавали с аквалангом в районе Шарм-эль-Шейха, когда на них напала акула. Все произошло на территории заповедника «Рас Мохаммед», где остановка туристических судов запрещена законом. Нападению подвергся также инструктор по дайвингу, который впоследствии вытащил туристов на риф. Пострадавший мальчик был доставлен в местную реанимацию, но руку ниже локтя пришлось ампутировать, информирует Госагентство развития туризма Украины.

Предположительно, на туристов напала белоперая рифовая акула. Спустя день местные дайверы опубликовали видео, снятое в этом же месте через день после нападения. Предположительно, на нем мелькнула та самая акулу.

В агентстве отмечают, что это не первый случай, когда туристы и местные организаторы туров, пренебрегая запретом, отправляются в экстремальные туры. Туроператор JoinUp уточняет, что туристы купили услугу дайвинга у третьих лиц. В то время как с конца 2019 года такие экскурсии запрещены в целях охраны кораллового рифа.