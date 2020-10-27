Головченко: Мы рассчитываем, что Всебелорусское народное собрание состоится в январе-феврале 2021 года

Головченко рассказал, когда состоится Всебелорусское народное собрание Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал, что Всебелорусское народное собрание состоится в январе-феврале 2021 года. Об этом сообщает БелТА.

- Уже в самое ближайшее время будет разработано распоряжение главы государства о формировании оргкомитета, который займется подготовкой и проведением Всебелорусского народного собрания. После этого организационный комитет внесет президенту свои предложения по дате, а также тематике и формату данного мероприятия, - отметил Головченко.

По словам премьер-министра, Всебелорусское народное собрание состоится в начале 2021 года, возможно, в январе-феврале.

- Если говорить о повестке дня, то, скорее всего она будет разделена на два масштабных блока - социально-экономический и общественно политический, - рассказал Головченко.

- В блоке социально-экономическом будет обсуждаться программа развития страны на грядущую пятилетку. Уже сейчас мы видим, что те задачи, которые были поставлены на текущую пятилетку, все выполнить не удалось. Глава государства поставил перед нами задачу проанализировать то, что необходимо сделать и какие новые механизмы придумать, чтобы в новой пятилетке шагать более уверенно и показать новые впечатляющие темпы экономического роста, - заявил премьер-министр.

Что касается отличия грядущего форума от предыдущих, то, по словам Головченко, на нем будет обсуждаться широкий круг вопросов, которые связаны с общественно-политическим развитием Беларуси.

- Данная тема сейчас активно обсуждается на диалоговых площадках по всей стране. Все те предложения, которые прозвучали, будут аккумулироваться оргкомитетом, и их внесут на рассмотрение. Что касается обязательных требований руководства страны к формату собрания, самое важное из них - наличие разных точек зрения, а также дискуссия по актуальным вопросам, - добавил Головченко.

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