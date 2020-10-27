Головченко: План по призыву к общенациональной забастовке не состоялся

Головченко заявил, что план по призыву к общенациональной забастовке не состоялся. Фото: БелТА

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что план по призыву к общенациональной забастовке не состоялся. И добавил, что он и не мог состояться. Об этом сообщает БелТА.

- И 26 октября, и 27 октября обстановка в наших рабочих коллективах спокойная. План по призыву к общенациональной забастовке, который широко анонсировался в социальных сетях, не состоялся. А он и не мог состояться. Наши люди настроены на работу, зарабатывание денег и реализацию своих планов. Настроены, чтобы у семей был доход. Так что обстановка абсолютно спокойная на предприятиях, - пояснил Головченко.

Премьер-министр отметил, что не преувеличивает угрозу от подобных призывов. Он также обратился к тем, кто призывал сотрудников заводов к забастовкам.

- Это прямые призывы к нанесению вреда Беларуси и людям, которые живут в стране и работают. Призыв к остановке предприятия - это ведь не что иное, как расчистка мест для конкурентов. Белорусская экономика является открытой, и производители находятся в постоянной конкурентной борьбе при поставках продукции на экспортные рынки. Отсюда следует, что любая остановка производства на предприятии сыграет на руку нашим конкурентам. Если мы, к примеру, остановим производство нефтепродуктов, то потеряем деньги, и весь персонал потеряет выплаты и доплаты за результаты своего труда. И потом на этот рынок будет в разы сложнее вернуться , - подчеркнул Головченко.

Премьер-министр в качестве еще одного примера привел ситуацию, когда в августе на одну ночь было остановлено несколько рудоуправлений. По словам Головченко, данному факту очень обрадовались конкуренты «Беларуськалия» за границей.

- Белорусская экономика работает в непростых условиях в силу мирового экономического кризиса. Но хочу отметить, что она работает и не планирует останавливаться, - заявил Головченко.

Также он обратил внимание на попытки нагнетания обстановки на тех предприятиях, где внеплановая остановка может привести к опасным последствиям для здоровья и жизни людей.

- В сети раздувалась тема, что «Гродно Азот» будет остановлен и еще что-то. Я хотел бы сказать для жителей Гродненского региона и всей Беларуси: это производство является опасным. И любое вмешательство в техпроцесс, а также его внеплановая остановка будет являться угрозой техногенной катастрофы. Скажите, к чему вы призываете? Вы хотите, чтобы наш областной город накрыла катастрофа, которая может произойти из-за того, что у кого-то в рьяной голове созрели шальные мысли? Если подобные вещи будут происходить на заводах, то они жестко будут пресекаться, - подчеркнул Головченко.

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