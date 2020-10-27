Литва 27 октября направила ноту протеста Беларуси «из-за поспешного запуска БелАЭС»

Литва вручила ноту протеста Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Литва во втроник, 27 октября, направила ноту протеста Беларуси. Данное решение было вызвано «поспешным запуском АЭС в Островце». Об этом сообщили в МИД Литвы.

В ноте протеста осуждают решение белорусских властей начать производство на электростанции, игнорируя при этом требования Литвы и Евросоюза и безопасности. В ведомстве добавили, что безопасность ядерных объектов имеет первостепенное значение в отношениях Европейского союза с Беларусью.

- В Литве категорически не согласны с поспешным запуском БелАЭС, - заявила советник президента Аста Скайсгерите журналистам издания Delfi.lt.

Напомним, что Александр Лукашенко 16 сентября заявил о том, что Белорусская АЭС уже 7 ноября начнет выдавать первую электроэнергию. В свою очередь страны Балтии единогласно решили не покупать энергию в Беларуси после запуска АЭС.

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