«Люди устали от забастовок». Что говорят руководители «неспокойных» белорусских предприятий о забастовках

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Две недели назад Светлана Тихановская поставила властям Беларуси ультиматум: если к 26 октября Александр Лукашенко не не инициирует расследование пыток задержанных демонстрантов, не освободит политических заключенных и не уйдет в отставку, то страна объявит общенациональную забастовку. 26 октября условия не были выполнены, в ответ на это протестные движения усилились, а работники некоторых предприятий (в том числе частных) стали сообщать о забастовках и задержаниях силовиками активных представителей стачкомов. О забастовках заявили работники таких предприятий, как «Гродно Азот», Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей, Минский электротехнический завод, «Белкоммунмаш».

Шведский профсоюз индустриальных рабочих IF Metall, который объединяет более трехсот тысяч рабочих, выступил в поддержку белорусов, бастующих против диктатуры.

- Как председатель профсоюза IF Metall, я хотела бы выразить нашу поддержку политической забастовке в Беларуси. Замечательно, насколько терпеливо и мирно демократические силы и независимое профсоюзное движение в Беларуси выражают свое отвращение к нынешнему режиму, - заявила Мария Нильссон.

Уже утром в понедельник, 26 октября, министр промышленности Петр Пархомчик поспешил отчитаться, что забастовок нет, все работали в штатном режиме, хоть и были некоторые «волнения».

- Нет абсолютно никакого ущерба для экономики предприятий. В штатном режиме шло производство продукции, которая отгружалась потребителю. Предприятия Беларуси в понедельник, 26 октября, работали в штатном режиме, несмотря на некоторые волнения. Работники в обеденный и технический перерывы собирались вместе для того, чтобы обсудить текущую ситуацию, - пояснил БелТА Пархомчик.

После он добавил, что рабочий день прошел как обычно.

- Очень много людей именно являются противниками того, что сейчас происходит. И, наверное, очень важно понять, что всякие призывы решать именно такими способами никогда не приведут к какому-то успеху. Сегодня каждый работающий, в принципе, дорожит своим рабочим местом, большинство людей отработали не один десяток лет на своих предприятиях. И, конечно, такие ультимативные действия не приводят к добру.

Руководитель РНПЦ «Кардиология», десять врачей которого задержали утром 27 октября, также сообщила, что все задержанные врачи - суперпрофессионалы. И к обеду их вернули из РУВД на работу.

- Абсолютно все в настоящее время находятся на рабочих местах и, занимаясь своей профессиональной деятельностью, нацелены на интересы конкретного пациента, - говорит Наталья Митьковская в официальном телеграм-канале Минздрава.

Генеральный директор БелАЗа также рассказал телеканалу СТВ, что никаких забастовок не было, а весь персонал находится на своих рабочих местах.

- Наше предприятие сегодня, как и в другие дни, работает в штатном режиме, весь персонал на своих рабочих местах. Поставлены сменно-суточные задачи, они выполняются в полном объеме. У нас есть полное понимание с нашим партнером. Мы как наниматель обеспечиваем все свои обязательства, которые прописаны в контрактах и в коллективном договоре. И, со своей стороны, сотрудники нашего предприятия выполняют все свои обязанности согласно контракту, - говорит Сергей Никифорович.

Официальный представитель «Гродно Азот» Сергей Боровков в интервью СТВ также опроверг новости о забастовках на предприятии.

- Это откровенный фейк, потому как цех «Циклогексанол-1» находится в стадии пуска, поэтому проходят пусконаладочные работы, и во время этих работ была обнаружена утечка пара. В связи с этим была остановлена печь, произведены необходимые работы по устранению неисправности. И в дальнейшем технологический процесс по пуску был продолжен. Если вы смотрите комментарии в сети на данную тему, то видите, что очень многие люди пишут, что это откровенный фейк, в том числе работники нашего предприятия.

Утренние смены на заводе МАЗ начались в обычное время, цеха не остановлены, заводы работают, уверяет замдиректора по кадрам Алексей Ламекин.

- Обстановка рабочая, все вышли на работу, завод работает в штатном режиме. Никаких предпосылок к забастовкам нет. По-моему, тут уже все идет немножко в другую сторону. Люди устали от забастовок, от каких-то демаршей, от перекрывания дорог. Люди накаляются уже немножко в другую сторону. Люди работают. Они хотят работать, они хотят зарабатывать, хотят получать заработную плату вовремя. Люди приходят на работу для того, чтобы работать. Наш завод работает, - рассказал он телеканалу СТВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Во вторник, 27 октября, Александр Лукашенко заявил, что бастующих преподавателей и студентов надо отчислять и увольнять, а премьер-министр Роман Головченко сказал, что национальная забастовка не состоялись.

- Он (план забастовок. - Ред.) и не мог состояться. Люди настроены на то, чтобы работать, зарабатывать, реализовывать свои планы, которые они имеют. Настроены на то, чтобы семьи получали доход. Поэтому абсолютно спокойная обстановка, - заявил Головченко пресс-секретарю правительства.