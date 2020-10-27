Все плановые операции, которые были отменены из-за задержания медиков, будут проведены в РНПЦ «Кардиология» 28 октября

Все операции, которые были отменены из-за задержания медиков, проведут 28 октября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская рассказала, что все врачи, которые были задержаны во вторник, 27 октября, уже находятся на своих рабочих местах. А плановые операции пациентов проведут в среду, 28 октября. Об этом сообщили в БелТА.

- Утром 27 октября были задержаны девять сотрудников центра. Чуть позже к ним добавился еще один человек. На данный момент они все находятся на своих рабочих местах. Среди задержанных были рентгенэндоваскулярные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, медсестры - суперпрофессионалы. Что касается их настроения, мне кажется, что оно нормальное. На мой взгляд, счастлив никто не будет, если окажется в подобной ситуации, - отметила Митьковская.

Она добавила, что не смогла не поехать в РУВД, где находились задержанные медики.

- Я в этом не вижу ничего особенного. Для меня это абсолютно нормальное поведение руководителя и человека, который был для кого-то учителем. Мне очень радостно, что люди, от которых зависело решение, смогли меня услышать и отпустили врачей, - заявила директор центра.

Наталья также отметила, что все врачи были задержаны в нерабочее время и у нее нет никаких претензий к ним.

- Они являются профессионалами своего дела и блестяще выполняют свои функции. В конце прошлой недели один из задержанных провел уникальную манипуляцию на почечной артерии. Подобные вещи вызывают у меня только высочайшее профессиональное удовлетворение. Это именно то, ради чего я и работала много лет… В РНПЦ работает очень много моих коллег, с которыми я ранее работала и которые спасли не одну жизнь. Я очень надеюсь на то, что у меня никогда не будет с ними недопонимания, - рассказала Митьковская.

Что касается плановых операций, которые 26 октября отменились из-за задержания врачей, директор центра сообщила, что они будут проведены в среду, 28 октября.

- Все то, что мы остались должны своим пациентам, будет реализовано уже 28 октября. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы люди, которые нуждаются в помощи, получали ее в полном объеме и как можно скорее, - подчеркнула Митьковская.

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