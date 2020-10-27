Больницы Гродненской области собрали около 120 литров антиковидной плазмы

Благодаря переливанию плазмы крови пациенты скорее идут на поправку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Телеканал «ОНТ» сообщает, что за полгода больницы Гродненской области собрали около 120 литров плазмы у переболевших COVID-19 людей.

Доноров ищут через больницы и поликлиники. Каждый день в Гродненский областной центр трансфузиологии приходит не меньше 6 человек, которые переболели коронавирусом и могут поделиться плазмой с болеющими. Благодаря переливанию плазмы пациенты скорее идут на поправку. Забора от одного донора хватит для спасения двоих человек. Самая популярная этой осенью – вторая.

- За 9 месяцев мы заготовили 103,6 литра антиковидной плазмы. Если учитывать, что одна доза антиковидной плазмы 0,3 литра – 300 мл, то получается больше 300 доз. Одному человеку оптимальное количество считается две дозы, то есть 150 человек мы можем сегодня обеспечить этой антиковидной плазмой, - рассказал телеканалу "Гродно Плюс" Игорь Клавсуть, врач-трансфузиолог Гродненского областного центра трансфузиологи.