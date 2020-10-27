В ЕРИП убрали выставленные белорусам суммы за содержание в специзоляторе

В ЕРИП убрали сумму за содержание в специзоляторе Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

«Комсомолка» 26 октября уже сообщала о том, что белорусы, которых не задерживали, увидели в ЕРИП суммы в 67,5 белорусских рублей за содержание в специзоляторе. Во вторник, 27 октября, их убрали. Но в разделе «розыск» по-прежнему можно увидеть сумму на 810 белорусских рублей.

В ЕРИП пояснили, что отражение суммы не говорит о том, что ее нужно погасить. Все дело в том, что система МВД выстроена таким образом, что за некоторые госуслуги выставлен размер базового тарифа по ним. В ведомстве решили изменить подход к подобной практике

- Министерство внутренних дел взаимодействует с ЕРИП в режиме реального времени. Отсюда следует, что при совершении оплаты информация, которая отображается на экране плательщика, напрямую поступает от информационной системы МВД и не изменяется со стороны ЕРИП. А информационная система МВД выстроена так, что при оплате за некоторые госуслуги после ввода индивидуального идентификационного номера можно увидеть размер базового тарифа по ним. Но данная сумма вовсе не обозначает, что эту сумму нужно оплатить, - рассказали в ЕРИП порталу tut.by.

В ЕРИП также добавили, что «в целях обеспечения корректного информирования граждан со стороны МВД изменяется подход по отражению информации, которая касается ряда платежей».

Если зайти в систему ЕРИП, то можно заметить, что сумму в 67,5 белорусских рублей за содержание в специзоляторе уже убрали, но 26 октября она еще значилась.

Многие интернет-пользователи также заострили внимание на еще одной услуге в ЕРИП, которая числится в разделе МВД, как «розыск». Если ввести в данном разделе свой идентификационный код, то можно увидеть сумму в 810 белорусских рублей. Она также является фиксированной, которую нужно будет оплатить в случае такой обязанности. Соответственно, если обязанности нет, то ее оплачивать не нужно. Данную сумму, в отличие от той, которая значилась за содержание в специзоляторе, пока не убрали.

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