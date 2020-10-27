Политтехнолог Виталий Шкляров уехал из Беларуси. Его освобождение обсуждал Помпео с Лукашенко 24 октября

Виталий Шкляров уехал за границу. Фото: "Беларуская праўда"

Стало известно, что политтехнолог Виталий Шкляров покинул Беларусь. Об этом сообщил портал tut.by. Его освобождение обсуждал в телефонном разговоре, который состоялся 24 октября, глава Госдепа США Майк Помпео с Александром Лукашенко.

- Мы написали ходатайство о том, чтобы Шклярову разрешили уехать за границу. Оно было удовлетворено. Сейчас Виталий уехал к своей семье, чтобы поправить свое здоровье после того, как он переболел коронавирусом. Мама Шклярова осталась лечиться в Минске, она находится в больнице. Виталий вернется назад в Минск, так как ничего в отношении его не изменилось: он по-прежнему под следствием и подпиской о неразглашении, - рассказал порталу onliner.by адвокат.

Напомним, что Виталий Шкляров был задержан в Гомеле 29 июля. Чуть позже ему предъявили обвинение по части 1 статьи 342 – «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок». Адвокат Шклярова сообщил, что за время нахождения в СИЗО КГБ его подзащитный успел переболеть коронавирусом.

Шкляров присутствовал на встрече с Александром Лукашенко, которая состоялась 10 октября в СИЗО КГБ. А 19 октября стало известно о том, что Шклярова освободили. По словам Воскресенского, это произошло еще 14 октября.

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