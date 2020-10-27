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Блогер Эдуард Пальчис, который отбывал 30 суток ареста на Окрестина, должен был выйти на свободу 27 октября, но этого не произошло

Выяснилось, что Пальчис стал фигурантом уголовного дела
Инна КОРСАК
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Пальчис стал фигурантом уголовного дела. Фото: "Наша Нiва"

Пальчис стал фигурантом уголовного дела. Фото: "Наша Нiва"

Блогер Эдуард Пальчис, который отбывал на Окрестина 30 суток административного ареста, должен был выйти на свободу 27 октября, но этого так и не произошло. Выяснилось, что Пальчис стал фигурантом уголовного дела.

- Мы приезали во вторник, 27 октября, встречать Эдуарда, но он к нам так и не вышел. В ЦИП на рассказали, что он находится в изоляторе временного содержания. А уже там – о том, что Эдуард стал фигурантом уголовного дела, которое ведет СК, - рассказали друзья блогера порталу tut.by.

По какому именно уголовному делу проходит Пальчис, пока неизвестно.

Напомним, что 29 сентября появилась информация о том, что блогер Эдуард Пальчис пропал. А 30 сентября адвокат Пальчиса сообщила, что ее подзащитный находится на Окрестина.

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