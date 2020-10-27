МВД: С начала 2020 года было зафиксировано 57 фактов наложения посторонних предметов на рельсы

В МВД рассказали, что за последние сутки было выявлено 40% случаев блокировки железнодорожного транспорта с помощью металлической проволоки Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве внутренних дел рассказали, что с начала 2020 года было зафиксировано 57 фактов наложения посторонних предметов на рельсы. В ведомстве добавили, что неизвестные продолжают блокировать движение транспорта, в том числе и железнодорожного. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД.

- С начала 2020 года нам удалось зафиксировать уже 57 фактов наложения посторонних предметов на рельсы. Только за последние сутки было выявлено 40% случаев блокировки железнодорожного транспорта с помощью металлической проволоки…К примеру, из-за ложного сигнала светофора на перегоне между станциями Асеевка и Колядичи произошла задержка в движении сразу трех электричек и одного поездка. Задержка составила от 7 до 22 минут. В понедельник, 26 октября, в Могилеве на перегоне Могилев-2 – Могилев-3 машинист маневренного поезда заметил на рельсах металлическую проволоку. Днем 27 октября на перегоне Бобруйск – Мирадино уже было зафиксировано сразу шесть подобных случаев. На местах случившегося работали следователи, эксперты, сотрудники милиции и железной дороги. Устанавливаются те, кто был причастен в данным правонарушениям, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По словам Чемодановой, подобные действия могут сорвать не только график движения поездов, но и вызвать экстренное торможение состава, которое повлечет за собой травмирование пассажиров.

В МВД напомнили, что за умышленное блокирование транспортных коммуникаций через создание препятствий или установки постов, предусмотрено наказание в виде штрафа от 6 до 10 базовых величин. При подкладывании на железнодорожные пути каких-либо предметов, которые могут помешать движению транспорта, предусмотрен штраф в размере от 2 до 10 базовых величин. А при умышленном блокировании транспортных коммуникаций, которые повлекли за собой ущерб в особо крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

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