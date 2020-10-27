СК: Неизвестный установил под киоск «Табакерка» пиротехническое изделие. Он был поврежден

В СК рассказали, что неизвестный установил под киоск "Табакерка" пиротехническое изделие. Фото: СК

В Следственном комитете рассказали, что неизвестный установил пиротехническое изделие под киоск табакерка. Информация об этом была размещена на официальном сайте ведомства.

- Данный инцидент произошел в понедельник, 26 октября, на Старовиленском тракте. Неизвестный установил под киоск «Табакерка» пиротехническое изделие. В результате произошедшего взрыва он был поврежден. На месте случившегося работала следственно-оперативная группа. При осмотре были изъяты объекты и предметы, которые могли бы иметь отношение к произошедшему. Следователи опросили свидетелей, также изучаются записи с камер видеонаблюдения. Специалистами будет проведен ряд экспертиз, - рассказали в СК.

В результате взрыва киоск был поврежден. Фото: СК

Возбуждено уголовное дело – («Покушение на умышленное повреждение имущества, которое было совершено общеопасным способом»).

Устанавливаются детали случившегося.

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