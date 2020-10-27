Административное дело в отношении журналиста «Радыё Свабода» Пилецкого, который работал на женском марше, прекращено

Административное дело в отношении журналиста «Радыё Свабода» прекращено. Фото: личный архив журналиста

Административное дело, которое велось в отношении журналиста «Радыё Свабода» Алеся Пилецкого, работавшего на женском марше, было прекращено.

- Чаго толькi не здараецца ў нашым жыццi. Я адчынiў сёння сваю паштовую скрыню, у якой пабачыў лiст ад начальнiка Заводскага РУУС Кiслова К.С. Ён напiсаў наступныя словы: «подготовка дела об административном правонарушении, которое предусмотрено частью 1 статьи 23.34 КоАП в отношении вас прекращена, - написал на своей странице в Facebook журналист.

Чуть позже адвокат Пилецкого Сергей Зикрацкий сообщил порталу tut.by, что в отношении его подзащитного ведется административный процесс. После опроса будет вынесено решение в отношении того, будет ли составлен протокол по статье 23.34 – участие в несанкционированном массовом мероприятии.

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