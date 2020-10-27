В Минске 27 октября на нескольких перекрестках была нарушена работа светофоров

В Минске 27 октября на нескольких перекрестках не работали светофоры Фото: Оксана БРОВАЧ

В Минске во вторник, 27 октября, на нескольких перекрестках утром не работали светофоры. Неизвестные повредили провода. Об этом сообщили в телеграм-канале ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Утром в столице сразу в шести светофорах неизвестные повредили провода. Светофоры не работали на пересечении Партизанского проспекта с улицами Кошевого, Буденного, Ванеева. Также они были повреждены на пересечении проспекта Рокоссовского с улицей Ванеева. Сотрудники ГАИ оперативно устранили возникшие неполадки. Движение было восстановлено, - рассказали в ведомстве.

И добавили, что из-за того, что не работали светофоры, не удалось обойтись без происшествий.

- На круговом перекрестке на проспекте Рокоссовского и улицы Ванеева произошло ДТП с участием двум автомобилей. В аварии никто не пострадал, - отметили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Устанавливаются лица, которые были причастны к случившемуся.

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