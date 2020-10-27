Лукашенко о разгоне протестующих 25 октября: Пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками толпа ринулась в районы

Лукашенко заявил, что это именно он отдал приказ, чтобы силовики "вытаскивали" из квартир протестующих. Фото: пресс-служба президента

Александр Лукашенко во вторник, 27 октября, во время совещания, которое было посвящено подготовке к Всебелорусскому народному собранию, высказался и о разгоне протестующих, который произошел в воскресенье, 25 октября, в районе улицы Орловской в Минске. Об этом сообщили в эфире программы «Новости» на телеканале СТВ.

- Вы же сами видели, что было в воскресенье, 25 октября. Нет картинки, они все ходили, и ходили по Минску. Цель у них была одна – захватить центр, но их в центр не пустили. Наступили сумерки, и они решили пойти на отделы милиции. И пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то решил в семь часов на улицу выйти с детишками. Это что, на ваш взгляд, нормально, когда пьяная толпа, обезумевшая, проколотая наркотиками, пропитая и прокуренная, сотни человек в эти районы ринулись? – заявил Лукашенко.

Глава государства добавил, что именно он отдал приказ о том, чтобы силовики «начали вытаскивать» протестующих из квартир.

- А что нужно было милиции делать? Да, это был мой приказ, чтобы людей обезопасить. И начали квартиры вскрывать, а то ринулись в эти квартиры. И пришлось этих наркоманов вытаскивать оттуда. Ненормально, нетерпимо это, Валерий Павлович (глава Совбеза Вакульчик – Ред.). Начинаем работать, - подчеркнул Лукашенко.

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