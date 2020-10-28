Нашел в мусорке. В Кобрине выявлены поддельные денежные купюры

На допросе один из подозреваемых рассказал, что купюры он обнаружил возле мусорного контейнера на территории города. Фото: brest.mvd.gov.by

Кобринский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о фальшивомонетничестве.

В МВД сообщили, что 21 октября из различных торговых объектов и банков Кобрина в правоохранительные органы стала поступать информация об обнаружении поддельных 20-рублевых купюр.

В ходе расследования оперативники Кобринского РОВД установили троих жителей районного центра, которые расплачивались за товары и услуги подозрительными купюрами.

Обыскав место жительства одного из мужчин, силовики обнаружили и изъяли около 700 20-рублевых поддельных купюр. На всех банковских билетах не было никаких элементов защиты.

Кобринский районный отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 221 (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег) УК РБ. Подозреваемыми признаны 47-, 60- и 69-летний жители Кобрина. К ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

На допросе один из подозреваемых рассказал, что купюры он обнаружил возле мусорного контейнера на территории города.

По уголовному делу проводятся допросы свидетелей, осмотры записей камер видеонаблюдения в местах сбыта купюр, назначены необходимые экспертизы.

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