«Поберечь силы и не подставлять себя зверствующему ОМОНу». Латушко порекомендовал бастующим уйти с улиц

При этом Латушко подчеркнул, что сворачивать протестную деятельность нельзя, и нужно продолжать борьбу за будущее белорусского общества Фото: Павел МАРТИНЧИК

Один из членов Координационного совета Павел Латушко в своем обращении посоветовал белорусам, участвующим в забастовках, уйти с улиц.

Это заявление он сделал в связи с тем, что действует ОМОН все более жестко в отношении протестующих. По мнению экс-руководителя Купаловского театра, пусть лучше забастовка продолжается «не на городских улицах и площадях, а непосредственно на предприятиях и в учреждениях».

Латушко говорит, что «ОМОН действует жестоко за территорией предприятий, а на активные действия внутри компаний и учреждений пока не решается».

Также он отмечает, что все граждане, уволенные за участие в забастовках, после смены власти будут восстановлены на работе. В то же время незаконно арестованные будут выпущены из мест заключения, а безвинно осужденные - полностью оправданы и реабилитированы.

При этом Латушко подчеркнул, что сворачивать протестную деятельность нельзя и нужно продолжать борьбу за будущее белорусского общества.

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