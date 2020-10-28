Академик рассказал об устойчивости некоторых людей к заражению коронавирусом

«Иммунная система человека после перенесенного COVID-19 восстанавливается и катастрофических последствий для иммунитета эта инфекция не вызывает». Фото: НИИ Пастера Роспотребнадзора

«Некоторые люди не заболевают коронавирусом даже при многократных контактах с инфицированными», - рассказал на форуме «Здоровое общество 2020» в пресс-центре МИА «Россия сегодня» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян, сообщают РИА "Новости".

Он отметил, имеется ввиду взаимодействие не просто с носителями, а с теми, кто вирус выделяет и заражает окружающих. Ученые пока не могут определить биомаркеры этой резистентности, сказал он.

Директор института высказал факт, что этот феномен необъясним соблюдением всех правил и ношением масок и перчаток.

Он также подчеркивает, что иммунная система человека после перенесенного COVID-19 восстанавливается и «катастрофических последствий» для иммунитета эта инфекция не вызывает.

По последним данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 94 609 случаев коронавируса. Прирост за сутки - 902 человека. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 84 237 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава ВОЗ предупредил о нескольких очень трудных месяцах пандемии коронавируса

По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается более 42,2 млн заболевших. Более 1,14 млн человек погибли (подробности).