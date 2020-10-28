В Гродно милиционер пострадал в ДТП – его «прокатили» на капоте автомобиля

Милиционер пострадал в ДТП в Гродно. Фото: кадр из видео МВД.

Участковый милиционер пострадал в ДТП в Гродно, сообщает пресс-служба МВД. Инцидент произошел около дома №28 по улице Лиможа. Участковый инспектор около 19 часов 25 октября вышел из подъезда дома и увидел, что его служебный автомобиль фотографирует прохожий.

-Милиционер пытался узнать о цели съемки, однако мужчина без объяснения сел в «БМВ Х5» и отказался разговаривать,- рассказал заместитель начальника Ленинского РОВД Гродно Владимир Копыцкий.

Участковый стоял перед автомобилем. Авто тронулось и сбило милиционера, тот оказался на капоте. Автомобиль протащил сотрудника милиции около десяти метров и сбросил на повороте.

Автомобиль, за рулем которого был 33-летний предприниматель из Гродно, задержали пограничники в пункте пропуска Привалка. Мужчина был трезв в момент инцидента. Он объяснил, что личной неприязни к инспектору у него не было.

Милиционер на больничном – у него повреждена нога. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника милиции. Раньше он не был судим.