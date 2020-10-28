В Мозыре ночью в окно здания ГАИ забросили «молотова»

Так выглядит кабинет мозырской ГАИ после ночного инцидента. Фото: Следственный комитет.

В здании ГАИ Мозырского РОВД ночью выгорел один служебный кабинет на первом этаже. Это произошло потому, что неизвестный мужчина забросил в окно бутылку с воспламеняющейся жидкостью.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, инцидент произошел около половины четвертого 28 октября. Неизвестный мужчина подошел к административному зданию с тыльной стороны, разбил стекло в окне на первом этаже и забросил бутылку внутрь.

- Возгорание удалось локализовать в пределах одной служебной комнаты, пострадавших нет, - сообщает Следственный комитет.

Мозырский РОСК возбудил уголовное дело по факту особо злостного хулиганства, проводятся следственные действия, личность хулигана устанавливается.