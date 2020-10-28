С 1 ноября увеличивается бюджет прожиточного минимума

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере BYN258,11 Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В период с 1 ноября 2020 г. по 31 января 2021 г. постановлением Министерства труда и социальной защиты утверждены новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере BYN258,11. С 1 августа по 31 октября этого года он составлял BYN256,10.

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:

трудоспособное население - BYN285,68 (ранее - BYN285,04);

пенсионеры - BYN195,15 (ранее - BYN193,92);

студенты - BYN248,06 (ранее - BYN246,72);

дети в возрасте до трех лет - BYN165,18 (ранее - BYN160,79);

дети в возрасте от трех до шести лет - BYN228,85 (ранее - BYN224,70);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет - BYN278,16 (ранее - BYN274,48).

При этом пропорционально росту бюджета прожиточного минимума изменятся и размеры минимальной трудовой пенсии, социальной пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, которые получают пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, надбавки к пенсиям и повышения пенсии отдельной категории граждан преклонного возраста.

Также вырастут пособия по уходу за инвалидами I группы либо за лицами, которые достигли 80-летнего возраста, а также государственные пособия семьям, которые воспитывают детей.

Документ вступит в силу после его официального опубликования.