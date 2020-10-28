В Вилейке спасли мужчину и женщину - они спали в задымленной комнате

Женщину и ее друга спасли из горящей квартиры, предположительно, они курили в постели. Фото: МЧС.

Сотрудники МЧС спасли двоих человек на пожаре в Вилейке. Это произошло 27 октября. Вызов поступил в 14.04. На третьем этаже дома по улице Гагарина горела квартира. Когда прибыли спасатели, оказалось, что квартира заполнена дымом.

- Было не известно, есть ли в квартире люди. Звено газодымозащитной службы провело разведку, и оказалось, что в горящей комнате на кровати лежали мужчина и женщина. Их спасли, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Эвакуация людей из других квартир не проводилась, возгорание ликвидировали. Сгорели постельные принадлежности. Предположительно пожар начался из-за того, что хозяйка квартиры и ее знакомый курили в постели.