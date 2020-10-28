Видеофакт. В Гомеле семейная пара придумала преступление, чтобы жена избежала ответственности

Изрядно выпив за семейным ужином, у супругов началась дискуссия, которая быстро переросла в ссору Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 октября вечером на пульт оперативно-дежурной службы Советского РОВД Гомеля пришло сообщение из одной из городских больниц. С поврежденной от удара головой туда был доставлен 42-летний гомельчанин. Милиционеры начали выяснять, при каких обстоятельствах он получил травмы, и обнаружили весьма неожиданные факты, сообщили в МВД.

Травмированный поведал, что направлялся домой с пакетом в руках. В нем были покупки из магазина: макароны и сок. В одном из дворов его кто-то ударил бутылкой по голове. Потерпевший лишился сознания, а когда пришел в себя - пакет исчез. Силовики начали проверять информацию. Однако на месте преступления ни следов крови, ни разбитой бутылки они не обнаружили. Придя в квартиру гомельчанина, на полу они увидели капли крови и разводы, свидетельствующие о том, что следы пытались замыть. Заглянув в мусорное ведро, там обнаружилось полотенце с пятнами темно-красного цвета, а также битое стекло бутыли. Осознавая, что деваться некуда, 41-летняя супруга жертвы во всем призналась.

Изрядно выпив за семейным ужином, у супругов началась дискуссия, которая быстро переросла в ссору. Представительница прекрасной половины схватила бутылку и ударила ею супруга по голове. Травма, боль и вид крови остудили возбуждение четы. Когда кровь была остановлена, семья осознала, что рану нужно зашить, а это уже обращение в больницу с обязательным пояснением обстоятельств получения травмы. Чтобы женщина избежала ответственности за причинение телесных повреждений, они придумали историю с нападением и последующим воровством.

Супруга жертвы к ответственности привлечена не была: супруг отказался писать заявление. А сам он будет отвечать по ст. 17.6 КоАП РБ «Заведомо ложное сообщение». Статья предусматривает штраф размером от 4 до 15 базовых величин.

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