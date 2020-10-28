ЧП на «Беларуськалии»: работнику выбило глаз

На ОАО "Беларуськалий" серьезно пострадал работник. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

На Краснослободском руднике ОАО «Беларуськалий» произошел несчастный случай. Об этом сообщил неофициальный телеграм-канал работников предприятия «Иногда Не до ТБ». По информации очевидцев, при установке новой маслостанции под давлением сорвало шланг, мужчину ударило им по лицу.

«Крови много, ничего не понятно», - сообщали очевидцы.

Пострадавший - Дмитрий Врублевский, бригадир. По последней информации, ему удалили глаз, в тяжелом состоянии он находится в реанимации.

Информацию подтверждает onliner.by. "Информацию о ЧП подтвердили на предприятии", - сообщает издание.

4 марта на «Беларуськалии» погиб водитель машины, которая на глубине 600 метров развозила рабочих. Несколько человек пострадали.

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