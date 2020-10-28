Директор директору дал взятку: УБЭП в Мозыре раскрыло преступную схему

В Мозыре один руководитель дал другому взятку. Фото: МВД.

В Мозыре 45-летний директор акционерного общества попался на получении взятки. Незаконное вознаграждение ему передал 32-летний руководитель строительной фирмы.

Сумма взятки составила более 4,3 тысячи рублей. Предполагалось, что в обмен на это директор ОАО обеспечит строительной фирме победу в тендере на проведение ремонтно-монтажных работы.

- Топ-менеджеров поймали с поличным вблизи цеха нефтеперерабатывающего завода, - сообщает пресс-служба МВД.

Уголовные дела возбуждены в отношении обоих руководителей - по факту дачи взятки и по факту ее получения. Директор акционерного общества под стражей, руководитель строительной фирмы - под подпиской о невыезде.