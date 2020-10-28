Обманом привлекали клиентов. "Евроторг" получил штраф за ненадлежащую рекламу

Специалисты МАРТ пришли к выводу, что данная рекламная информация не имеет доказательств Фото: Архив "КП"

За распространение ненадлежащей рекламы ООО «Евроторг» получило штраф в 25 базовых величин. Об этом рассказала пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В конце мая ведомством был установлен факт распространения на телеканалах ролика «Евроторга» с сообщением, что «в гипермаркетах "Евроопт "цены в среднем на 21% ниже, чем в других гипермаркетах Минска». Ролик также содержал отсылку на сведения интернет-ресурса infoprice.by. Проверив соответствующие факты, специалисты МАРТ пришли к выводу, что данная рекламная информация не имеет доказательств.

«Постановлением суда Первомайского района Минска ООО «Евроторг» признано виновным в нарушении законодательства о рекламе в части размещения на белорусских телеканалах, в том числе в новостных программах, ненадлежащей рекламы и подвергнуто административному взысканию в виде штрафа в размере 25 базовых величин (BYN675). Постановление суда не было ни обжаловано, ни опротестовано и вступило в законную силу», - сообщает пресс-служба МАРТ.

Нарушение законодательства о рекламе в соответствии с п. 1 ст. 12.15 КоАП влечет ответственность в виде наложения штрафа до 50 базовых величин.