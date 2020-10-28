В Минске частично приостановят оказание плановой медпомощи: виновата вторая волна ковида

В Минске приостановят оказание плановой медпомощи. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Оказание плановой медицинской помощи в медучреждениях Минска частично приостановят. Об этом сообщает Минск-Новости со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрия Чередниченко.

- Речь идет о приостановке плановой помощи людям с хронической кардиопатологией и оказании плановой хирургической и гастроэнтерологической помощи, - рассказал Дмитрий Чередниченко изданию.

В то же время первый зампред комитета по здравоохранению уточнил, что плановая помощь детям будет оказываться в полном объеме.

В незадействованных под COVID-19 больницах или отделениях клиник травматологическая, гинекологическая, офтальмологическая и онкологическая помощь будет оказываться в том же порядке. Всего же в Минске ко второй волне коронавируса развернули 2 тыс. 68 коек, в отделениях реанимации есть более сотни аппаратов ИВЛ.

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