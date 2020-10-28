Пьяный на «Жигулях» снес ограждение моста и опрокинулся на крышу, его пассажир погиб

Синие "Жигули" под управлением пьяного водителя слетели в мелиоративный канал с моста. Фото: ГАИ.

Водитель с травмами в больнице, пассажир погиб - таков итог аварии, что произошла вечером 27 октября в Кормянском районе.

Около 18.10 синий автомобиль ВАЗ-2107 ехал по улице Коммунистической в деревне Задубье. На закруглении дороги водитель не справился с управлением. Сначала он выехал на встречку, потом снес металлическое ограждение моста. Сбив ограждение, машина опрокинулась и упала в мелиоративный канал на крышу, сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

По предварительным данным, водитель синих «Жигулей» был пьян. Его пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.

Милиция проводит проверку по факту ДТП.

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