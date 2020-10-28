Водитель пьян, пассажир без шлема. Что натворили мотоциклисты в Минске?

Два ДТП с участием мотоциклов в Минске: пострадали люди. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

С минских улиц в больницы увезли двоих человек, пострадавших в авариях с участием мотоциклистов. Один из них попал под мотоцикл на пешеходном переходе.

Мужчина переходил дорогу на красный свет на перекрестке улиц Коласа и Белинского. Мотоциклист заметил пешехода, экстренно затормозил, но не смог избежать наезда. Пешеход получил травмы и госпитализирован. Это произошло вечером 27 октября.

В реанимации оказался пассажир другого мотоциклиста. Ночью, около 2.45, мужчина на мотоцикле «Хонда» ехал по улице Кижеватова. Мотоциклист не справился с управлением, наехал на бордюрный камень. Мотоцикл вылетел за пределы проезжей части. Как сообщает belta.by со ссылкой на УГАИ УВД Мингорисполкома, мотоциклист был пьян, а его пассажир ехал без шлема.

По обоим фактам проводится проверка.

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