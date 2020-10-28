Профсоюзный лидер: Активная фаза забастовок перерастает в формы «партизанской борьбы»

Ярошук также указал на то, что не устраняются причины, спровоцировавшие волнения у граждан. Фото: telegraf.by

Комментируя ситуацию на предприятиях после истечения срока Народного ультиматума председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук заявил, что активная фаза забастовок перерастает в формы «партизанской борьбы», сообщает БелаПАН.

«Во вторник, по сравнению с понедельником, стало потише, что касается предприятий. Но ничто никуда не делось, внешние формы проявления протеста ушли вглубь, в том числе в саботаж, превратились в итальянскую забастовку», - отметил он.

Профсоюзный лидер подчеркнул, что ОМОН сейчас дежурит на проходных крупных предприятий. «Рабочие и так не были настроены массово протестовать. Эти забастовки мы более корректно называем акциями протеста. Это то, что могут позволить себе рабочие. Все трансформировалось в саботаж, на рабочих местах люди проводят итальянские забастовки. В той или иной форме это проявляется на всех промышленных предприятиях. Можно назвать для примера и МАЗ, и Минский электротехнический завод. Забастовка в классической форме проходит на «Гродно Азоте», - сказал Ярошук.

«Не знаю, какое будет продолжение, но можно говорить, что, скорее всего, все акции будут носить волнообразный характер. Это как спящий вулкан, который время от времени выбрасывает клубы пара и пепла», - отметил профсоюзный лидер.

Ярошук также указал на то, что не устраняются причины, спровоцировавшие волнения у граждан: «Власти стремятся решать проблему одним-единственным способом - запугиванием рабочих, силовой расправой, принуждениями в разной форме, в том числе репрессиями, включая дела по административным правонарушениям, увольнения активистов и так далее».

Он считает, что все это будет продолжаться до того времени, пока не осуществится транзит власти. «Но режим ни в какой форме не намерен менять свою политику и стратегию, не намерен садиться за стол переговоров и вести диалог для выхода из острого политического и социально-экономического кризиса. Поэтому мы можем сделать прогноз, что касается реального сектора экономики: мы будем наблюдать акции протеста, которые будут выражаться в своеобразной форме «партизанской борьбы». Потому что такие формы для трудящихся более безопасные и привычные», - говорит председатель БКДП.

Он отмечает, что в рядах протестующих уже не только рабочий класс предприятий, но и студенты, учащиеся колледжей. «Частный бизнес тоже протестует. Их действия направлены на то, чтобы нанести как можно больший ущерб системе госуправления, поскольку закрытие кафе, парикмахерских и других объектов сферы услуг означает неуплату налогов в бюджет. В сфере обслуживания занято более 50% работников. Страна будет лишаться существенного поступления в бюджет, и это будет серьезным образом дестабилизировать всю систему власти и тоже будет неотвратимо приближать страну к развязке», - сделал вывод Ярошук.

Председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков полагает, что ситуация с забастовками будет решена в ближайшее время.

«Сейчас очень многое решается на "Гродно Азоте". Если ребята там выстоят и продолжат бастовать, то по цепочке может забастовка перекинуться и на остальные предприятия», - предполагает Позняков.

«Но пока мы видим давление со стороны администрации предприятий на попытки собраться. Никто не говорит в открытую, что будет бастовать, все планы у людей в голове, и они пытаются их осуществить, поэтому в ближайшие день-два все решится - либо будет более массово движение расширяться, либо, наоборот, оно затихнет», - подытожил он.