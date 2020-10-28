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Профсоюзный лидер: Активная фаза забастовок перерастает в формы «партизанской борьбы»

«Не знаю, какое будет продолжение, но можно говорить, что, скорее всего, все акции будут носить волнообразный характер. Это как спящий вулкан, который время от времени выбрасывает клубы пара и пепла», - сказал Александр Ярошук
Сергей Диндиков
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Ярошук также указал на то, что не устраняются причины, спровоцировавшие волнения у граждан. Фото: telegraf.by

Ярошук также указал на то, что не устраняются причины, спровоцировавшие волнения у граждан. Фото: telegraf.by

Комментируя ситуацию на предприятиях после истечения срока Народного ультиматума председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук заявил, что активная фаза забастовок перерастает в формы «партизанской борьбы», сообщает БелаПАН.

«Во вторник, по сравнению с понедельником, стало потише, что касается предприятий. Но ничто никуда не делось, внешние формы проявления протеста ушли вглубь, в том числе в саботаж, превратились в итальянскую забастовку», - отметил он.

Профсоюзный лидер подчеркнул, что ОМОН сейчас дежурит на проходных крупных предприятий. «Рабочие и так не были настроены массово протестовать. Эти забастовки мы более корректно называем акциями протеста. Это то, что могут позволить себе рабочие. Все трансформировалось в саботаж, на рабочих местах люди проводят итальянские забастовки. В той или иной форме это проявляется на всех промышленных предприятиях. Можно назвать для примера и МАЗ, и Минский электротехнический завод. Забастовка в классической форме проходит на «Гродно Азоте», - сказал Ярошук.

«Не знаю, какое будет продолжение, но можно говорить, что, скорее всего, все акции будут носить волнообразный характер. Это как спящий вулкан, который время от времени выбрасывает клубы пара и пепла», - отметил профсоюзный лидер.

Ярошук также указал на то, что не устраняются причины, спровоцировавшие волнения у граждан: «Власти стремятся решать проблему одним-единственным способом - запугиванием рабочих, силовой расправой, принуждениями в разной форме, в том числе репрессиями, включая дела по административным правонарушениям, увольнения активистов и так далее».

Он считает, что все это будет продолжаться до того времени, пока не осуществится транзит власти. «Но режим ни в какой форме не намерен менять свою политику и стратегию, не намерен садиться за стол переговоров и вести диалог для выхода из острого политического и социально-экономического кризиса. Поэтому мы можем сделать прогноз, что касается реального сектора экономики: мы будем наблюдать акции протеста, которые будут выражаться в своеобразной форме «партизанской борьбы». Потому что такие формы для трудящихся более безопасные и привычные», - говорит председатель БКДП.

Он отмечает, что в рядах протестующих уже не только рабочий класс предприятий, но и студенты, учащиеся колледжей. «Частный бизнес тоже протестует. Их действия направлены на то, чтобы нанести как можно больший ущерб системе госуправления, поскольку закрытие кафе, парикмахерских и других объектов сферы услуг означает неуплату налогов в бюджет. В сфере обслуживания занято более 50% работников. Страна будет лишаться существенного поступления в бюджет, и это будет серьезным образом дестабилизировать всю систему власти и тоже будет неотвратимо приближать страну к развязке», - сделал вывод Ярошук.

Председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков полагает, что ситуация с забастовками будет решена в ближайшее время.

«Сейчас очень многое решается на "Гродно Азоте". Если ребята там выстоят и продолжат бастовать, то по цепочке может забастовка перекинуться и на остальные предприятия», - предполагает Позняков.

«Но пока мы видим давление со стороны администрации предприятий на попытки собраться. Никто не говорит в открытую, что будет бастовать, все планы у людей в голове, и они пытаются их осуществить, поэтому в ближайшие день-два все решится - либо будет более массово движение расширяться, либо, наоборот, оно затихнет», - подытожил он.