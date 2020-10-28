Нужна помощь очевидцев: в Гомеле водитель сбил ребенка, школьник умер

В Гомеле водитель сбил ребенка. Фото: УВД

Стало известно, что 12-летний ребенок, которого сбил микроавтобус в Гомеле, умер в больнице. 27 октября об этом рассказали в УВД Гомельского облисполкома и попросили откликнуться очевидцев происшествия.

ДТП случилось еще 7 октября около 10.30 утра на улице Белого в Новобелицком районе. 19-летний водитель за рулем ГАЗ 2752 двигался со стороны ул. Технической и возле перекрестка с 1-м пер. Зайцева не уступил дорогу 12-летнему школьнику, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Затем неопытный водитель со стажем вождения менее двух лет выехал за пределы проезжей части и врезался в металлическое ограждение.

В Гомеле водитель сбил ребенка. Фото: УВД

Ребенка с тяжелыми травмами доставили в операционное отделение областной больницы. Однако спасти его так и не смогли - позже от полученных травм школьник умер в больнице.

Всех, кто что-либо знает о произошедшей трагедии, просят позвонить по телефонным номерам в Гомеле: +375 (232) 56-01-62, +375 (232) 50-44-44.