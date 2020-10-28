Раненый пенсионер задержал налетчика, который пришел к нему в дом с ножом и взрывчаткой

Мужчина дважды ранил пенсионера, но тот сумел скрутить налетчика и держал его, пока не приехала милиция. Фото: Следственный комитет.

Следственный комитет закончил расследовать дело о покушении на убийство супругов-пенсионеров в Могилеве. История произошла еще 19 мая. Ночью 60-летний мужчина пробрался на территорию частного домовладения. Он разбил в доме окно, забросил туда самодельное взрывное устройство, облил входную дверь и крыльцо дома бензином и поджег. 68-летний хозяин дома выбежал во двор и начал тушить огонь. Налетчик два раза ударил его ножом. Несмотря на раны, пенсионер смог схватить налетчика и удерживал его, пока не приехали сотрудники милиции.

В ходе следствия выяснилось, что у подозреваемого была мания преследования, последние несколько лет он вел себя агрессивно. Эксперты установили, что у него бредовое расстройство. Мужчина уверен, что окружающие хотят причинить ему вред, забрать жилье и лишить других жизненных благ. По заключению экспертов, этот человек особо опасен для общества.

Дело передано прокурору для направления в суд, будет рассматриваться вопрос о принудительном лечении мужчины, сообщили в Следственном комитете.