Видеофакт. «Оскорбление декана и призыв к забастовке». На студента БГУИР заведено уголовное дело

История произошла в учебном корпусе №4 Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Фото: Святослав ЗОРКИЙ

26 октября утром студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники вошли в аудиторию, где шло занятие. Один из них начал призывать присутствующих к забастовке. Декан факультета сделал замечание и попросил всех выйти. В ответ на это «в его адрес посыпались оскорбления и угрозы», сообщает МВД.

Ведомством опубликована запись конфликта. На видео оскорблений не слышно, но после есть «признание» студента и его извинения за «оскорбление декана».

История произошла в учебном корпусе №4 Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, уточняет Генпрокуратура. Уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК РБ «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» возбуждено «в отношении неустановленных лиц».

Подозреваемый задержан, это третьекурсник БГУИР. Сейчас молодой человек под стражей. Для предварительного расследования дело направлено в Следственный комитет.

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