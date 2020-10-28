Мужчина почти два часа сидел на трубе «Атланта» с БЧБ-флагом, призывая Лукашенко уйти. Его сняли спасатели

Мужчина забрался на трубу завода "Атлант" и записал видеообращение. Фото: realt.onliner.by

28 октября на трубу минского завода бытовой техники «Атлант» залез человек с бело-красно-белым флагом. Позже выяснилось, что это рабочий завода, его зовут Виктор Манкевич. Мужчина, находясь на трубе градирни, записал видеообращение к Александру Лукашенко, которое растиражировали многие телеграм-каналы.

«Я признаю своим президентом Светлану Тихановскую и напоминаю Александру Григорьевичу о выставленном ультиматуме. Вы должны объявить о своем уходе, вы должны остановить насилие, вы должны освободить всех политических заключенных. Не разрушайте нашу страну! Если в вас есть что-то человеческое, если вы действительно где-то переживаете за Беларусь - уходите, уходите сейчас, пока не поздно!» - сказал в своем обращении Виктор Манкевич.

Манкевич провел на площадке, которая обустроена на трубе (которая, кстати, выкрашена в красный и белый цвета), около двух часов. Он ходил по кругу по площадке, скандируя лозунги «Ультиматум!» и «Свободу политическим заключенным!». Через какое-то время подъехали милиция и спасатели. По информации Онлайнера, около 13.20 мужчина вместе со спасателями спустился с трубы.

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