Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 октября 2020 года: 936 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Ее опубликовали в телеграм-канале.

На 28 октября в стране зарегистрировано 95 545 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 936 человек. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 84 690 пациентов (+453 за сутки).

«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 969 человек. А за последние сутки умерли 4 пациента. Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве.

За все время в Беларуси провели 2 418 399 тестов.

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