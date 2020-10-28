Трактор наехал на опору картофелехранилища, обломками насмерть задавило женщину

Трактор снес колонну картофелехранилища, под обломками погибла женщина. Фото: Следственный комитет.

Трагедия произошла около 9 часов утра 28 октября в деревне Василевщина Минского района. 18-летний молодой человек на тракторе МТЗ наехал на опорную колонну картофелехранилища. Колонна опрокинулась, крыша постройки обрушилась.

- Под обломками на месте происшествия погибла 61-летняя работница предприятия, еще одна женщина с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу, - сообщили в Следственном комитете.

Минский РОСК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека. По предварительной информации, тракторист был трезв.