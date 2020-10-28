«Пил, но всегда ночевал дома». Кто знает, как погиб мужчина из Бабиничей?

Мужчина несколько дней назад не вернулся домой, его нашли мертвым. СК ищет свидетелей. Фото: МВД.

Тело мужчины, которого не было дома несколько дней, нашли под Витебском. Он ушел из дома в агрогородке Бабиничи 25 октября и пропал. На следующий день его жена обратилась в милицию.

Женщина рассказала, что ее муж - пьющий, но тем не менее он всегда ночует дома. Пропавшего 43-летнего мужчину искали несколько дней. Его тело оказалось в одном из дворов в той же деревне. Милиция задержала несколько человек по подозрению в убийстве, сообщила пресс-служба МВД.

Точная причина смерти мужчины пока не установлена, этим занимаются эксперты, рассказали в Следственном комитете. Уголовное дело возбуждено по факту убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса).

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство, при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса.

- Если вы стали свидетелем данного происшествия либо владеете информацией об обстоятельствах произошедшего, сообщите в УСК по Витебской области по телефону +375 (33) 399-80-44. Звонить можно круглосуточно, - сообщили в СК.