Андрейченко: В Беларуси не прекращаются попытки сорвать общенациональный диалог

Андрейченко заявил, что в Беларуси все не прекращаются попытки сорвать общенациональный диалог Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко заявил, что в Беларуси не прекращаются попытки сорвать общенациональный диалог, который был начат. Об этом сообщили в БелТА.

- В Беларуси не прекращаются попытки сорвать общенациональный диалог. Это происходит с подачи западных стран, а также некоторых безответственных политиков. В связи с этим обстановка в стране нагнетается, звучат призывы к развалу экономики, а акции протеста становятся все более радикальными, - подчеркнул Андрейченко.

На заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва Андрейченко отметил, что задачи, которые будет необходимо решить уже в самое ближайшее время, связаны с подготовкой Всебелорусского народного собрания.

- Всебелорусское народное собрание должно стать платформой для обсуждения вопросов, которые имеют судьбоносное значение для Беларуси. Я должен признаться, что в дискуссию, которая была развернута в регионах, на сегодняшний день включается все больше и больше белорусов. В процесс вовлечены все слои общества, - пояснил Андрейченко.

Он добавил, что госслужащие, органы власти и просто обычные люди, для которых судьба Беларуси является не пустым звуком, подверглись психологическому давлению.

- Главной жертвой подобных манипуляций становятся студенты, школьники. Их просто используют инициаторы массовых беспорядков для реализации своих политических амбиций. Важно отметить, что в данных условиях большинство белорусов сохраняет спокойствие и пытается трезво смотреть на ситуацию. Благодаря четким действиям сотрудников милиции не удается погрузить Беларусь в хаос. Это все также подтверждается стабильной работой предприятий, - подытожил Андрейченко.

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Премьер-министр добавил, что уже в ближайшее время будет разработано распоряжение главы государства о формировании оргкомитета. (подробности)