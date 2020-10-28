«Черная змея на тринадцатом этаже!» Спасатели в Гомеле поймали рептилию и увезли в лес

Эта змея безобидна. Но жительница многоэтажки этого не знала, и очень испугалась. Спасатели спасли и даму, и змею. Фото: МЧС.

В Гомеле спасатели ловили рептилию в многоэтажном доме по улице Косарева. В МЧС позвонила испуганная женщина, которая рассказала, что по лестничной площадке тринадцатого этажа ползает черная змея.

- Сообщение передали по инструкции взаимодействия всем заинтересованным ведомствам, на месте работала комиссия. Сотрудник Гомельского городского отдела ЧС определил, что змея неядовитая, это уж, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Сотрудник МЧС взял змею рукой в перчатке. Рептилию поместили в пакет, отвезли в лес и там выпустили. Ужик не пострадал.

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А вот какая история произошла в прошлом году в Витебске. Женщина, которой надоело, что соседи сорят около мусоропровода, устроила фотосессию на лестничной клетке для своей домашней питомицы - крупной змеи, предупредив соседей, что будет выпускать ее в подъезд, если они не прекратят мусорить. Это спровоцировало флешмоб - люди фотографировали своих домашних змей около мусоропроводов. Подробности истории ЗДЕСЬ.