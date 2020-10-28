«Хлопотное дельце»: стало известно, кто тот парень, который после видеоинтервью ГУВД стал знаменитым

Стало известно, кто тот парень, который после интервью ГУВД проснулся знаменитым. Фото: скриншот с видео

Во вторник, 27 октября, на сайте ГУВД Мингорисполкома было опубликовано видеоинтервью с одним из задержанных. То, как парень отвечал на поставленные вопросы, просто взорвало байнет. А некоторые из фраз буквально сразу ушли в народ.

В видеоинтервью парень рассказывает о том, как в один из дней поехал на площадь Независимости после 18.00, чтобы принять участие в акции солидарности.

- Акция, в которой я собирался поучаствовать, называется акцией солидарности с бастующими на заводах, - говорит парень в видео.

На вопрос о том, бастует ли он, сотрудник завода «Интеграл», парень ответил, что с удовольствием бы делал это, но пока на заводе ничего подобного не происходит.

Следующий вопрос, который задает голос за кадром, касается отношения молодого человека к забастовкам: он хотел бастовать, но не решил.

- Я же вообще не планировал бастовать. Это же хлопотное дельце. Но своих же тоже нужно поддержать. Если бы они бастовали, то и я бы присоединился, - добавил работник «Интеграла».

В конце парня попросили дать какие-либо рекомендации людям и спросили, стоит ли вообще выходить на улицу, чтобы быть задержанным.

- Я считаю, что нужно бросить курить. Именно этим я и планирую заняться в ближайшие 15 суток. А еще нужно по утрам бегать по полчаса. И не трусцой, а во всю мощь, - подчеркнул парень.

Порталу tut.by удалось выяснить, что молодого человека зовут Сергей и ему 24 года. Он живет в Минске в микрорайоне Малиновка. Как рассказали его соседи, парень был задержан в понедельник, 26 октября. А уже 28 октября состоялся суд. Сергея судили по статье 23.34 и дали ему 15 суток ареста.

- Думаю, что наша классная будет довольна. Ну хоть кто-то из ее учеников стал знаменитым. Учился в школе Сергей средне. Кстати, у него и в жизни очень необычная манера говорить: не сразу поймешь, всерьез он говорит или шутит, - рассказала одноклассница молодого человека.

Одна из соседок Сергея сказала, что познакомилась с ним еще в августе.

- Да, наше знакомство произошло в августе, когда и появилось наше дворовое «комьюнити». Он приходил на встречи. Сергей тихий и скромный парень. Он постоянно говорил о том, что хочет оставаться незамеченным, - рассказала соседка.

Она добавила, что молодой человек на данный момент находится в изоляторе временного содержания на Окрестина. Соседи решили поддержать его маму и помочь собрать сыну передачу.

- Ответы на вопросы в видео - это ирония. Да, он отвечает нестандартно, но это происходит не по глупости: он прекрасно осознает то, о чем говорит. А в каждой шутке, сами знаете, лишь доля шутки, - отметила соседка парня.

На вопрос о том, как соседи узнали о видео, девушка ответила, что оно появилось в дворовом чате.

- У нас сразу в головах возникла идея собрать деньги, чтобы купить Сергею хорошие кроссовки для бега. Мы их ему подарим, когда он вернется домой. Думаю, что ему будет приятно. А еще мы узнали, что 8 октября у него был день рождения, - отметила соседка.