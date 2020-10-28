Глава МВД Караев: Сотрудники милиции стараются не быть зверьми, но и мягкотелыми они тоже не будут

Караев заявил, что сотрудники милиции стараются не быть зверьми, но и мягкотелыми они тоже не будут. Фото: БелТА

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что сотрудники милиции вправе применять оружие при нападении на них или же при диверсии. Он также добавил, что «никто не говорит о том, что оружие будет применяться без разбору по мирным протестующим и другим людям».

- Если человек совершает диверсию или террористический акт, нападает на сотрудника милиции. И не просто оказывает ему сопротивление, а применяет насилие в отношении него. В таких случаях он должен быть остановлен с помощью физической силы или применения оружия, - заявил в интервью политологу Александру Сосновскому Караев.

- Боевое оружие применяется лишь в том случае, когда другие методы уже иссякли. Сотрудники милиции применяют оружие лишь в самую последнюю очередь. Вот представьте, милиционера почти убили, а он только потом начинает стрелять предупредительными в воздух, - добавил глава МВД.

Караев отметил, что за 26 лет своей жизни сотрудники милиции были готовы лишь к тому, чтобы быть гуманными.

- Но это в итоге сыграло с нами злую шутку. Ведь на данный момент ситуация очень поменялась. Идет война… идет неприкрытое и наглое воздействие, которое подпитано безнаказанностью, а также отсутствием страха. Но мы все еще продолжаем раскачиваться… Мы стараемся не быть зверьми, но и мягкотелыми тоже не будем. К слову, сотрудники милиции будут гуманно относиться к тем, кто совершил впервые правонарушение, - заявил Караев.

По словам главы МВД, его задача на данный момент - донести до каждого сотрудника районного отделения, что от того, насколько быстро он будет реагировать, выхватит оружие и сможет определить, что его убивают, зависит будущее его семьи.

Караев также напомнил о том, что у сотрудников милиции помимо боевого оружия есть еще и арсенал нелетального оружия.

- К числу нелетального оружия относятся приемы рукопашного боя, водометы, газ, резиновая палка и наручники. Да, мы успели привыкнуть к тому, что в странах Запада водомет разгоняет людей, но для нас почему-то это шоком является. Но это же всего лишь вода, которая покрашена краской. Ее используют лишь для того, чтобы охладить некоторый пыл, - подчеркнул Караев.

Министр внутренних дел рассказал, что чаще всего в противоборство с милицией на акциях протеста вступают крепкие и спортивные молодые люди, анархисты и футбольные фанаты. Многие из них, по словам Караева, даже не представляют, что будет с ними ни физически, ни юридически.

- Нельзя говорить, что в Беларуси действуют иностранные инструкторы. Но за последнее время около тысячи подготовленных людей пытались проникнуть на территорию Беларуси. Но это пресек Госпогранкомитет. «Доморощенные бандиты» списываются в Телеграме и объединяются. Они пытаются работать по нам, по «Табакеркам», по светофорам. Но должен сказать, что «доморощенных бандитов» мы очень быстро находим, - подытожил Караев.