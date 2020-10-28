Не захотел менять флаг на рюкзак и избил пенсионера флагштоком. За что будут судить 19-летнего парня в Минске?

Потасовку зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: кадр из видео.

Следственный комитет расследовал дело об особо злостном хулиганстве. Фигуранта дела – 19-летнего парня – будут судить. Молодой человек снял флаг со здания автовокзала в Минске, а потом несколько раз ударил человека, который у него этот флаг хотел забрать.

Инцидент произошел 5 октября, рассказали в Следственном комитете. Около десяти часов вечера молодой человек снял флаг, закрепленный на входе в автовокзал. Это увидел прохожий и сделал ему замечание. Мужчина забрал рюкзак молодого человека и сказал, что вернет его в обмен на флаг.

-В ответ парень ударил пенсионера по лицу и нанес ему три удара флагштоком, - рассказали в Следственном комитете.

Парень убежал, выбросив сначала флагшток, а потом и флаг. Личность его установили – это был учащийся одного из вузов.

-По результатам расследования ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 206 (грабеж), ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) и ст. 370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в Следственном комитете.