Майк Помпео сообщил, что политтехнолог Виталий Шкляров находится в США

Помпео сообщил, что Шкляров находится в США. Фото: "Беларуская праўда"

Госсекретарь США Мак Помпео сообщил, что политтехнолог Виталий Шкляров находится в США. Он вернулся в Америку еще во вторник, 27 октября.

- После трех месяцев неправомерного содержания в тюрьме и домашнего ареста, гражданин США Виталий Шкляров наконец-то смог воссоедениться со своей семьей. На данный момент он находится в Америке, - рассказал Помпео для телеканала CNN.

Он также добавил, что президент США довольно четко обозначил свою позицию: Америка не потерпит от зарубежного правительства неправомерного содержания под стражей граждан США.

Также телеканалу CNN информированный источник сообщил о том, что политтехнолог Виталий Шкляров на данный момент находится в больнице, где проходит обследование. Напомним, что в СИЗО КГБ Шкляров переболел коронавирусом.

Информированный источник рассказал и о том, что в Беларусь прибыл на этой неделе специальный посланник президента Америки по делам заложников Роджер Карстенс, чтобы вернуть Шклярова назад в США.

Напомним, что в субботу, 24 октября, Госсекретарь США Майк Помпео позвонил Александру Лукашенко. Разговор длился полчаса. Как стало известно позднее, Помпео призвал Лукашенко освободить Шклярова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Политтехнолога Виталия Шклярова выпустили из СИЗО КГБ. Он также был на встрече с Лукашенко.

Адвокат сообщил, что Шклярову была изменена мера пресечения на домашний арест. (подробности)

«Они плакали полчаса»: адвокат сообщил, что Виталий Шкляров встретился со своей мамой.

Антон Гашинский также сообщил, что Шкляров находится в Минске и у него подписка о невыезде. (подробности)