Пьяный в Минске угрожал семье с ребенком пистолетом

Этим пистолетом пьяный минчанин угрожал семье с ребенком. А еще у него нашли нож. Фото: МВД.

Пьяного, который размахивал пистолетом на минской улице Кунцевщина, обезвредили сотрудники милиции. Инцидент произошел 25октября днем. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Телеграм-канале МВД.

Молодой человек шел по улице вместе со своей семьей, когда заметил ссорящуюся парочку. Он решил вступиться за женщину. Мужчина, который скандалил с женщиной, достал пистолет и направил его на семью прохожего, а потом убежал.

Молодой человек вызвал милицию. Приехали сотрудники Департамента охраны МВД и задержали дебошира. Пистолет, который оказался пневматическим, он выбросил, убегая. В куртке у задержанного милиционеры нашли нож. Он объяснил, что коллекционирует холодное оружие. В момент совершения преступления он был пьян.

В отношении 39-летнего задержанного возбудили дело за особо злостное хулиганство. Раньше его уже судили за угон, грабеж и кражу.