Ящик с камнями и светящиеся брелоки: из чего сделали муляжи взрывных устройств, которые нашли на рельсах

В Смолевичском районе на рельсах нашли муляжи взрывных устройств - это были ящики с камнями и светящимися брелоками. Фото: МВД.

Около половины шестого утра 28 октября на железнодорожной станции Красное Знамя Смолевичского района сработала сигнализация на перегоне Заречное – Красное Знамя. Оказалось, это произошло из-за натянутой между рельсами медной проволоки.

Через полчаса мастер путей на том же перегоне нашел два подозрительных ящика: они светились лампочками и из них торчали провода. На места обнаружения ящиков выехали оперативники и саперы. Саперы установили, что коробки не представляют опасности. Это были только муляжи взрывных устройств: ящики были наполнены камнями, а светились брелоки-фонарики.

Милиция проводит проверку по обоим фактам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С начала года зарегистрировано 57 фактов, когда на рельсы накладывали посторонние предметы (ПОДРОБНОСТИ).