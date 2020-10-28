Баскетболистка Елена Левченко: Этим летом народ Беларуси проснулся

Левченко заявила, что этим летом белорусский народ проснулся Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Именитая баскетболистка Елена Левченко заявила, что летом 2020 года белорусский народ проснулся. Спортсменка на данный момент находится на плановом лечении в Греции. Она улетела туда сразу после своего освобождения. Напомним, что Левченко отсидела 15 суток ареста.

- Мне очень хочется, чтобы в новой Беларуси мы были свободны. Чтобы у нас была возможность выражать свое мнение и не бояться за это быть уволенными, посаженными в тюрьму, избитыми или оштрафованными. Я уверена в том, что мы ломаем стереотипы. На протяжении долгого времени большинство думало, что мы просто спортсмены и только тренируемся. Но как можно молчать, когда именно нам пора стать фанатами нашего народа? - заявила в интервью корреспонденту Reuters Левченко.

Спортсменка рассказала о том, что до 2020 года не голосовала на президентских выборах. Но сразу несколько факторов, среди которых пренебрежительное отношение Лукашенко к ситуации с коронавирусом, арест или отъезд кандидатов в президенты, а также применение насилия со стороны силовиков в отношении мирных демонстрантов, заставило ее присоединиться к акциям протеста.

- Да, я могла бы на все закрыть глаза, уехать из Беларуси и дальше жить спокойно. Но так сделать я не могу. Белорусский народ этим летом проснулся. Мы хотели изменений, так как с одним президентом живем уже 26 лет, - подчеркнула Левченко.

Спортсменка также высказалась и о властях.

- На самом деле, мне их жалко. Мы, протестующие, которые находятся за решеткой, чувствуют себя гораздо более свободно, чем они, - подытожила Левченко.

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