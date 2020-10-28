МВД: Сотрудники милиции задержали 26-летнюю девушку, которая бросала камни в Центральное РУВД 25 октября

В МВД рассказали, что сотрудники милиции задержали девушку, которая бросала в здание Центрального РУВД камни Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали о том, что сотрудники милиции задержали 26-летнюю девушку, которая бросала камни в Центральное РУВД. Данная информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- Сотрудники милиции задержали 26-летнюю девушку в воскресенье, 25 октября, которая бросала камни с здание Центрального РУВД, а также в служебный транспорт МВД. Она призналась, что поддалась влиянию толпы и призывам провокатора. Девушка очень сожалеет о случившемся, - пояснила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В ведомстве добавили, что 26-летняя девушка стала подозреваемой по уголовному делу, которое было возбуждено за организацию и подготовку действий, которые грубо нарушают общественный порядок.

Девушка переехала жить в Минск из Гродненской области. Ранее она не была судима.

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