В Минске легковой автомобиль выехал на красный свет и врезался в другое авто. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске 28 октября легковой автомобиль выехал на красный сигнал и врезался в другое авто. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Автомобиль марки Hyundai ехал по проспекту Незавимости в направлении улицы Петруся Бровки. Водитель авто на перекрестке проспекта Независимости с улицей Петруся Бровки проехала на красный сигнал светофора и автомобиль врезался в «Форд», который поворачивал на улицу Бровки, - пояснили в ведомстве.

Водитель автомобиля Hyundai была оперативно доставлена в больницу.

Проводится проверка.

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