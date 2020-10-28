Курсы валют в Беларуси на 28 октября: доллар и евро на торгах подорожали

Актуальные курсы валют Фото: Инна КОРСАК

На Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 28 октября, прошли торги. Доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел. Об этом сообщили на официальном сайте БВФБ.

Доллар вырос на 0,0456 и теперь стоит 2,599 белорусского рубля.

Евро подорожал на 0,0346 и теперь стоит 3,0521 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0033 и теперь стоит 3,3365 белорусского рубля.

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